Napoli-Roma, quante coincidenze. Rispunta la ‘profezia’ di Maradona

Il Napoli ha battuto la Roma 4-0 e sono tante le coincidenze di questa sfida speciale nel segno del compianto Diego Armando Maradona

Il Napoli ha steso la Roma 4-0 in una serata speciale, che arriva dopo giorni di commozione per la morte di Diego Armando Maradona. Sono tante le coincidenze di questa storica serata e la più assurda riguarda la maglia dei partenopei. La tenuta in stile argentino utilizzata contro i capitolini, infatti, era un omaggio per il Pibe de Oro, ma pianificato da mesi.

Napoli-Roma, Maradona e la solita foto…

Il suo esordio era previsto proprio per la sfida alla Roma e nessuno immaginava il drammatico significato che avrebbe assunto la partita. Oltretutto, l’ultima volta che Maradona fece visita al San Paolo fu proprio per una partita contro la Roma, semifinale di Coppa Italia 2014.

Insigne ha aperto le danze con un calcio di punizione che sembrava l’omaggio perfetto per el Diego: una punizione del capitano partenopeo per il capitano degli scudetti. Un pezzo di storia. A fine partita, sui social, si è rivista un’immagine che diverse volte ha circolato negli ultimi anni: un Maradona, sorridente, che indica con un 4 il numero di reti segnato dagli azzurri. La scherzosa ‘profezia’ del compianto campione si è compiuta ancora una volta…

