Le probabili formazioni di Atalanta-Midtjylland: nerazzurri a caccia di punti fondamentali per mettere le mani sulla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Dopo il brutto passo falso in campionato contro il Verona, l’Atalanta si prepara alla sfida di Champions League contro il Midtjylland. Imperativo vincere per cercare di mettere subito in discesa la strada qualificazione. Gasperini si affiderà al solito 3-4-2-1. In porta confermato Sportiello. In difesa spazio per Romero dal 1′.

Qualche novità in mezzo al campo: Freuler e De Roon agiranno da diga centrale, mentre Gosens e Hateboer prenderanno posto sulle fasce. Papu Gomez darà manforte all’azione offensiva di Ilicic e Zapata. Bocciati Muriel e Lammers dal 1′.

Atalanta-Midtjylland probabili formazioni: le scelte di Gasperini

Come accennato, Gasperini si affiderà al 3-4-2-1. Sarà fondamentale portare a casa i tre punti per cercare di non perdere il passo di Liverpool e Ajax. Cosa dovrebbe sperare l’Atalanta? Stando a quello che dice la classifica, per i nerazzurri sarebbe più indicata una vittoria del Liverpool contro l’Ajax, un modo per allontanare gli olandesi dalla seconda posizione, per poi giocarsi tutto nello scontro diretto della prossima settimana.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini

Midtjylland (4-2-3-1): Hansen; Cools, James, Scholz, Paulinho; Onyeka, Madsen; Dreyer, Pione Sisto, Mabil; Kaba. All. Priske

