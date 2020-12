Champions, harakiri Real contro lo Shakhtar: l’Inter si qualifica se…

Real Madrid sconfitto dallo Shakhtar: l’Inter può ancora accedere agli ottavi di finale della Champions, deve vincere e sperare

Real Madrid ancora deludente contro lo Shakhtar e ora l’Inter sogna la qualificazione. L’accesso agli ottavi di finale per i nerazzurri resta appeso a un filo ma gli uomini di Conte possono sperare ancora nella qualificazione, a patto di battere il Borussia Monchegladbach.

In Ucraina, il Real Madrid è tornato a mostrare tutti i propri limiti. I “blancos” di Zidane sono stati piegati dallo Shakhtar nel secondo tempo. Due errori della difesa madrilena hanno spianato la strada agli ucraini che hanno colpito con Junior Moraes e Dentinho. Clamoroso, in particolare, il gol del vantaggio, favorito da un incomprensibile black out di Varane.

LEGGI ANCHE >>> Inter, due motivi perché Hakimi non farà la fine di Eriksen

Varane e Junior Moraes (Getty Images)

Inter, qualificazione Champions: Shakhtar alimenta la speranza ma si deve confidare pure nel Real Madrid

Com’era già successo nella partita d’andata giocata a Madrid, il Real di Zidane ha sofferto molto con lo Shakhtar. Anche questa volta, le Merengues sono state costrette a lasciare i tre punti agli ucraini che in virtù di questo risultato li raggiungono a 7 punti in classifica. La vittoria della squadra di Luis Castro rende ancora più incerta la corsa per la qualificazione.

La qualificazione dell’Inter resta molto in bilico. In caso di vittoria questa sera contro il Borussia Monchengladbach, potrebbero riaprirebbe il discorso qualificazione, a una condizione.

La formazione di Conte con un successo oggi salirebbe a 5 punti in classifica a 90′ dal termine. Per ottenere la qualificazione, nell’ultimo turno, i nerazzurri devono superare lo Shakhtar mentre il Real Madrid deve vincere con il Borussia Monchengladbach nell’altra sfida del girone.

In questo caso la classifica finale sarebbe Real Madrid 10, Inter e Borussia 8 e Shakhtar 7. La squadra di Conte passerebbe per il miglior rendimento nei confronti diretti contro i tedeschi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, addio Nainggolan: si riapre una pista per gennaio

Milan, Inter e Juve senza i big: chi pesa di più tra Ibra, Lukaku e Ronaldo?