Diletta Leotta: tre stories da infarto scollata e sgambata come non mai

Diletta Leotta torna ad essere protagonista sui social network: le sue stories di questa mattina hanno fatto il giro del web

Diletta Leotta continua ad essere una delle regine dei social network in Italia. Sono tanti i post sui suoi vari profili a causare migliaia di reazioni e diventare notizie di attualità praticamente ogni giorno. Il suo profilo Instagram è seguito da ormai 7.2 milioni di followers, una cifra incredibile che la rende una delle influencers più quotate nel nostro paese.

Dopo l’immagine di ieri per pubblicizzare le offerte del Cyber Monday, questa mattina la conduttrice ha pubblicato alcune ‘stories’ mostrandosi durante uno shooting fotografico, bella come non mai. Sorridente come sempre, in top e shorts, la catanese anche oggi ha surriscaldato il web attirando l’attenzione dei suoi followers e non solo.

