Juventus, Khedira al Lipsia: il tecnico apre al trasferimento

Il tecnico del Lipsia ha aperto concretamente le porte al possibile passaggio di Khedira in Germania.

Punto interrogativo sul futuro di Sami Khedira. Il centrocampista della Juventus, fuori dai piani di Pirlo, potrebbe valutare concretamente il suo addio già dalla prossima sessione di calciomercato invernale. Sul giocatore resta forte l’interesse dell’Everton, ma attenzione ai recenti attestati di stima da parte di Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia.

L’allenatore del club tedesco ha così ammesso: “Non decido da solo. Tutti i nomi disponibili devono essere analizzati e discussi internamente. E lo faremo. Quello che posso dire è che ha giocato per molti grandi club e ha vinto molti titoli. Sarebbe un bene per molti club. Penso che sia un peccato vederlo in disparte a Torino“.

LEGGI ANCHE>>> Juventus, stangata Morata: la decisione del giudice sportivo

Khedira al Lipsia, sarà addio alla Juventus già da gennaio

Come accennato, gli attestati di stima da parte del tecnico del Lipsia potrebbe spingere il centrocampista tedesco alle dovute riflessioni e valutazione. La Juventus, dal canto suo, punterà concretamente alla sua cessione già dal prossimo mese.

I bianconeri proveranno a concretizzare la cessione dell’ex Real Madrid per alleggerire totalmente il monte ingaggi. Il Lipsia riflette e ragiona: non è escluso che Khedira possa prendere in seria considerazione l’idea di trasferirsi nuovamente in Germania per l’inizio di una nuova avventura.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Dinamo Kiev, Pirlo svela la formazione e lancia l’allarme

Juventus, nuovo infortunio: salta anche il derby