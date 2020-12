Diletta, giravolte su Instagram: schiena scoperta e lato B in primo piano

Diletta Leotta e la storia Instagram che mette in mostra schiena e lato B: fan in visibilio per la trovata pubblicitaria della catanese

Ci risiamo, Diletta Leotta fa impazzire ancora i suoi followers di Instagram. L’ultima storia della giornalista catanese la vede fare le giravolte. Un espediente per pubblicizzare il sexy pigiama di raso che mostra al termine della storia in cui mette in risalto il suo lato B da urlo e la schiena completamente scoperta.

La bellezza del volto di punta di Dazn le ha fatto guadagnare oltre 7 milioni di followers su Instagram. Un profilo ben curato in cui puntualmente pubblica feed e stories con cui fa girare la testa (è il caso di dirlo dopo le sue ultime giravolte) al popolo maschile. Non mancano però i commenti di apprezzamento delle donne che di lei ammirano sorriso e spigliatezza.

Giravolte e cambio d’abito su Instagram: Diletta Leotta buca lo schermo

La siciliana, per tutti semplicemente Diletta, è nata il 16 agosto 1991. Ha iniziato la sua carriera in una piccola emittente locale, Antenna Sicilia, ad appena 17 anni. La sua popolarità è cresciuta a dismisura dal 2015 in poi. Questo è stato infatti il suo anno di debutto sul palcoscenico di serie B su Sky Sport.

Da quel momento in poi si è imposta al grande pubblico, che ne ha subito apprezzato il suo fascino prorompente. Nel 2018 è poi arrivato il passaggio su Dazn. A proposito della sua popolarità e della sua forte capacità di attirare pubblico, la piattaforma di streaming del Regno Unito ha proposto diversi format in cui campeggia il suo nome: Diletta-gol, Diletta gol stories, Diletta gol in campo e Linea Diletta. Una forte connotazione autoreferenziale per esaltare la presenza della sua “testimonial” principale.

Iper presente pure sui social, dov’è sommersa dall’affetto dei suoi tantissimi fan che attendono in trepidante attesa ogni sua “mossa”. Nell’ultima storia di Instagram, Diletta ha pubblicizzato un prodotto della casa d’abbigliamento della quale è testimonial con un paio di giravolte che ne hanno risaltato alcuni dei suoi “punti di forza”.

