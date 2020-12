Da valutare attentamente la situazione infortuni in casa Milan. I rossoneri potrebbero riabbracciare Zlatan Ibrahimovic già nei prossimi giorni, ma spunta un retroscena

Punto interrogativo sull’infortunio di Ibrahimovic, il quale potrebbe tornare a disposizione di Pioli già in vista della prossima giornata di campionato contro la Sampdoria. Tempi di recupero lampo e problema muscolare già messo alle spalle, ma si attenderà il via libera ufficiale dello staff medico rossonero.

Nessuna fretta e nessuna forzatura sul ritorno dell’attaccante svedese, anche perchè, come sottolineato nelle ultime ore, un recupero troppo affrettato potrebbe causare potenziali ricadute e stop ancora più lunghi. Ibrahimovic freme e viaggia spedito verso il ritorno in campo, ma servirà particolare attenzione.

Infortuni Milan, non solo Ibrahimovic: i tempi di recupero di Saelemaekers

Da valutare attentamente anche i tempi di recupero di Saelemaekers. L’esterno rossonero potrebbe tornare in campo tra pochi giorni. Possibile uno stop aggiuntivo di una settimane per evitare possibili complicazioni in vista della seconda parte di stagione.

Punto interrogativo sul potenziale recupero di Leao: dopo il recente ko muscolare, l’attaccante portoghese potrebbe stare fuori ancora per circa 7-10 giorni. Sono attese novità nel corso delle prossime ore, ma difficilmente il numero 17 rossonero sarà a disposizione in vista della prossima sfida di campionato contro la Sampdoria.

