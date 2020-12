Calciomercato Milan, Maldini fiuta l’affare in Spagna

Maldini alla ricerca di un colpo a costo zero da assestare sul calciomercato: dalla Spagna riferiscono di un interesse del Milan per Vazquez

Lucas Vazquez nel mirino del Milan che, con Paolo Maldini, mira al calciomercato per prenderlo dal Real Madrid. Potrebbe rivelarsi un acquisto a costo zero per i rossoneri dal momento che l’attaccante esterno dei blancos è in scadenza di contratto.

Il calciatore nell’ultimo periodo sta trovando spazio soprattutto come terzino destro, una posizione in campo discutibile che ha provocato più di una critica a Zinedine Zidane, già al centro delle voci per il cattivo rendimento del Real Madrid in questa stagione.

Le Merengues faticano sia in Liga sia in Champions League. Se la testa della classifica del campionato spagnolo è distante e il Real deve assistere viceversa alla cavalcata dei rivali dell’Atletico Madrid di Diego Simeone, dall’altro Vazquez e compagni non viaggiano spediti neppure in Champions. Allo Shakhtar hanno concesso 6 punti su 6 e la qualificazione è tutt’altro che garantita.

Dovesse continuare così a Madrid, sponda blanca, potrebbe esserci una rivoluzione di mercato per cambiare il volto a una squadra spenta. Per questa ragione, l’addio di Lucas Vazquez prende corpo.

Calciomercato Milan, Vazquez nel mirino di Maldini

Lucas Vazquez è un prodotto della “cantera” del Real Madrid. Il ragazzo di La Coruña è nella sua squadra attuale dal lontano 2008. Una lunga militanza e dunque uno spiccato senso di appartenenza che però potrebbe non bastare per il suo rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2021.

Il calciatore spagnolo potrebbe accordarsi con un’altra squadra già a partire da gennaio, senza dover aspettare il calciomercato estivo per scegliere la sua nuova destinazione. Secondo Don Balon, il Milan di Paolo Maldini si sarebbe già fatto avanti per Vazquez con l’obiettivo di offrire un nuovo rinforzo a Pioli in vista del calciomercato estivo.

I rossoneri in estate hanno già pescato dal Real Madrid, club dal quale è arrivato Brahim Diaz. L’operazione principale degli ultimi anni tra il Milan e il Real è però relativa a Theo Hernandez, diventato un fattore per la squadra di Pioli. Con Vazquez, Paolo Maldini potrebbe riprovare il colpo. Questa volta con un’operazione economica a impatto zero.

