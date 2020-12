Napoli, Bagni dottor Stranamore per Maradona ma non funzionò

Bagni a tutto tondo in tv: dai sei anni al Napoli all’estremo tentativo di Diego Armando Maradona per riconquistare Claudia Villafañe

Salvatore Bagni è tornato a parlare dei suoi sei anni al Napoli e del suo rapporto con Diego Armando Maradona nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, in onda su Tele A. Nella puntata andata in onda ieri sera, diversi gli aneddoti raccontati dall’ex centrocampista di Napoli e Italia.

Bagni si trasferì dall’Inter agli azzurri nel 1984, nello stesso anno in cui al “San Paolo” mise piede un certo Diego Armando Maradona, che avrebbe cambiato la storia della formazione partenopea e influenzato pure quella dell’ex calciatore emiliano.

Tanti i temi affrontati da Bagni durante la trasmissione di ieri. Ha ammesso che il suo trasferimento non sarebbe dovuto avvenire, almeno a quelle condizioni: “Il mio passaggio al Napoli non sarebbe dovuto avvenire, avevo detto no per motivi familiari ma poi purtroppo mia suocera andò via. A quel punto ho preso in considerazione l’arrivo al Napoli ma alle mie condizioni. In realtà non andò come avevo detto. Pensavo di firmare per un anno ma poi sono rimasto a Napoli per sei. Quando ho capito di aver fatto la scelta giusta, sono stato felicissimo”.

Maradona con Claudia, Dalma e Gianinna (Getty Images)

Napoli, Bagni rivela un aneddoto del 2005: “Mi chiese di fargli incontrare Claudia”

Bagni si è poi emozionando ricordando i suoi trascorsi al fianco di Diego Armando Maradona. Una storia però su tutte ha colpito per la sua dolcezza. Fa riferimento al 2005, quando il “Pelusa” si era già separato da Claudia Villafañe:

“Con lui ho vissuto tante emozioni. Diego era ancora innamorato di Claudia pure dopo la loro separazione del 2003. Due anni più tardi mi chiese di fargli incontrare Claudia. Io e mia moglie la invitammo a casa ma non bastò per farli tornare insieme. Si è trattata comunque di un’estate bellissima. Diego amava Claudia, gli ha dato due figlie bellissime e inoltre è stata la persona che gli è stata vicino”.

