Calciomercato Inter, quanti nomi per Conte: obiettivi Wijnaldum e De Paul

Inter, intense manovre di calciomercato: Wijnaldum, Rovella e Maksimovic a zero ma i nerazzurri puntano pure De Paul. E a gennaio c’è Giroud

Da Wijnaldum, passando per De Paul e Giroud, l’Inter è al lavoro. I nerazzurri si candidano a un ruolo di protagonista sul calciomercato. In viale della Liberazione si pensa a come offrire ulteriori risorse ad Antonio Conte nonostante un bilancio non proprio roseo.

Il disavanzo di 100 milioni però non dovrebbe frenare le intenzioni dell’Inter di accrescere ulteriormente la qualità della rosa. Per contenere le spese però un occhio particolare sarà riservato ai calciatori prossimi alla scadenza.

In cima alla lista sono balzati alcuni nomi più di altri. Gioventù e esperienza, si cerca il giusto mix. Nicolò Rovella è il nome cerchiato in rosso nell’agenda di Marotta. Il giovane centrocampista si sta facendo spazio in serie A e con l’Under 21. Il talento genoano sarebbe certamente lusingato di fare ritorno a Milano a fronte di una crescita professionale.

Georginio Wijnaldum è un’altra delle opzioni dell’Inter. Il calciatore del Liverpool è destinato a diventare uno dei piatti forti del prossimo calciomercato estivo poiché dovrebbe abbandonare il collettivo di Klopp. Per i nerazzurri non sarà semplice portarlo nella città meneghina.

Sempre a centrocampo, Eriksen potrebbe essere coinvolto da uno scambio. L’ipotesi maggiormente plausibile prevede l’approdo di Xhaka a Milano, con il danese che passerebbe invece all’Arsenal. Non è da scartare completamente neppure un baratto con il Psg. In cambio da Parigi arriverebbe Paredes.

Calciomercato: all’Inter proposti Maksimovic e Milik

La ciliegina sulla torta potrebbe essere rappresentata tuttavia dall’acquisto di Rodrigo De Paul. L’argentino dell’Udinese ormai da due anni si sta esprimendo su standard da top club ma il precedente rinnovo con la società friulana rende difficile l’operazione. I bianconeri hanno spaventato il Leeds in estate per via di una richiesta parecchio alta, circa 40 milioni.

Per la difesa è stato offerto invece Nikola Maksimovic. Il difensore non ha ancora chiarito il suo futuro e mentre tratta il rinnovo con il Napoli, il suo entourage lo sta proponendo ad altri club. Proposto pure Arek Milik. La sua partenza sembra soltanto rinviata ma le pretese economiche sono giudicate eccessive dall’Inter.

A gennaio potrebbe esserci un ritorno di fiamma anche per Olivier Giroud. L’attaccante del Chelsea ha nuovamente poco spazio, dunque potrebbe decidere di intraprendere una nuova avventura.

