Roma, Borja Mayoral gol e messaggio: il mercato può cambiare

La Roma vince in rimonta contro lo Young Boys con ancora in gol Borja Mayoral: lo spagnolo ‘spinge’ e Dzeko ora ‘rischia’

Vince la Roma in rimonta e si riscatta dopo il ko di Napoli. Contro lo Young Boys segnano due ‘giovani’ leve come Borja Mayoral e Calafiori, oltre a Dzeko. Occhi ovviamente sull’attaccante spagnolo che ha confermato di essersi sbloccato e di essere entrato in confidenza con il gol. Sono tre tra campionato che coppa ed ora il giovane arrivato dal Real Madrid ‘pressa’ Fonseca per trovare più spazio. Anche perché il suo momento d’oro è coinciso con l’assenza di Dzeko che ora è ritornato e si è anche sbloccato contro gli svizzeri. Ma se lo spagnolo dovesse confermare la sua esplosione, per la società giallorossa si aprirebbero delle riflessioni anche sul mercato. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Roma, Dzeko ora può andare via

Già perché Dzeko per tutta l’estate è stato ad un passo dall’addio: la Juventus lo aveva bloccato e se non fosse saltato l’affare Milik, il bosniaco avrebbe detto addio ai giallorossi. Cosa che potrebbe fare anche la prossima estate. Con un Borja Mayoral in crescita, la Roma avrebbe meno problemi a lasciar partire il suo capitano e poter poi cercare un altro attaccante sul mercato. Riflessioni in arrivo per Tiago Pinto nel segno dei gol.

