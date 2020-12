DIRETTA AZ-Napoli: segui la partita LIVE

Alle 21 scende in campo il Napoli di Rino Gattuso, alla ricerca della vittoria utile per l’approdo ai sedicesimi di finale di Europa League.

Il Napoli guarda ai sedicesimi di Europa League. In Olanda la sfida è tutt’altro che scontata, con gli olandesi che al San Paolo hanno trovato addirittura la vittoria nel match di andata. C’è voglia di rivalsa per gli azzurri che vincendo guadagnerebbero il pass per il superamento della fase a gironi. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.