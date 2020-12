Juventus, Chiesa cambia i bianconeri: ecco il nuovo scenario tattico

Primo gol in Champions League per Chiesa e un nuovo quadro tattico pronto a valorizzare totalmente le caratteristiche offensive dell’ex Fiorentina: occhio al nuovo piano di Pirlo.

Primo gol in Champions League e sorriso ritrovato dopo un periodo caratterizzato da troppi alti e bassi. Chiesa si prepara a conquistare totalmente la fiducia di Pirlo e di tutto l’ambiente bianconero. Qualità, grinta, temperamento e costante veemenza nell’uno contro uno.

Occhio alla nuova idea tattica di Pirlo, il quale potrebbe decidere di traslocare Chiesa sulla corsia di destra, abbandonando definitivamente la corsia mancina. Di fatto, come evidenziato dal match di Champions League contro la Dinamo Kiev, l’ex Fiorentina, sulla destra, ha creato costanti pericoli con la sua velocità e con la sua capacità di puntare il fondo in maniera decisa. Una svolta tattica arricchita anche dal 1° gol in Champions e da due assist.

Juventus, Chiesa cambia ruolo: che succede con Kulusevski?

La sensazione, come detto, è che Pirlo possa ragionare sul fatto di consegnare definitivamente la fascia destra a Chiesa. In questo caso, lecito chiedersi: che fare con Cuadrado e Kulusevski?

Non è escluso che Chiesa possa costringere Cuadrado alla panchina, facendo traslocare Kulusevski nella posizione di esterno sinistro o trequartista. Pirlo, considerando le tante partite stagionali, alternerà i tre esterni con grande costanza, ma Chiesa, dopo le ultime prestazioni, difficilmente sarà escluso dall’11 titolare di base in vista delle prossime sfide.

