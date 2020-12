Napoli, attesa finita: Gattuso rinnova, c’è la conferma

Nel pre-gara di Az-Napoli Cristiano Giuntoli conferma l’accordo per il rinnovo di Rino Gattuso: scambio di documenti

Finalmente la fumata bianca e anche se non c’è l’annuncio, ormai ci siamo: il Napoli e Rino Gattuso stanno per legarsi insieme anche oltre giugno. Una trattativa lunga, stoppata in estate e ripresa con l’avvio del campionato e l’ottima partenza degli azzurri. Già da qualche settimane le parti avevano raggiunto un’intesa di mano ma ora c’è la conferma che è tutto fatto. L’annuncio è stato dato da Cristiano Giuntoli a Sky prima di Az-Napoli, gara di Europa League. Il direttore sportivo dei partenopei ha dichiarato: “L’accordo è stato trovato, non ci saranno problemi. Sono arrivati i documenti e gli avvocati stanno studiando le carte”. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, rinnovo Gattuso: le tappe della trattativa

Rinnovo concluso quindi per Rino Gattuso dopo un lungo tira e molla che non ha portato però mai le parti ad allontanarsi. Risolti tutti i problemi relativi alle clausole che al tecnico non piacevano: “Voglio sentirmi libero” disse l’allenatore spiegando il suo no ai paletti nel contratto. Accordo ora trovato e il Napoli conferma il tecnico della vittoria della coppa Italia anche per le prossime stagioni. Manca l’annuncio ma le parole di Giuntoli è come se lo fossero.

