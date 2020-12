Il calciomercato della Juventus potrebbe entrare subito nel vivo in vista della prossima sessione invernale. Paratici potrebbe mettere le mani su un nuovo difensore centrale.

I continui infortuni di Chiellini potrebbero spingere la Juventus a intervenire in maniera immediata sul mercato. Affondo su un nuovo centrale difensivo per completare il reparto difensivo in vista della seconda parte di stagione. Considerando il 3-5-2 di Andrea Pirlo, serviranno almeno 5-6 difensori. De Ligt, Bonucci, Demiral, Danilo e Chiellini, con quest’ultimo, come detto costantemente tartassato da ko muscolari.

Paratici potrebbe valutare l’idea di puntare forte su un profilo giovane, oppure su un difensore di grande esperienza. Seguendo il primo profilo, la Juventus investirebbe un nuovo tesoretto in chiave futura, mentre seguendo la seconda idea, i bianconeri potrebbe completare la difesa anche a costo zero. Piacciono Milenkovic della Fiorentina, Lovato del Verona e intriga la soluzione Garay dagli svincolati, quest’ultima ipotesi decisamente poco probabile.

Calciomercato Juventus, caccia a un nuovo attaccante: i dettagli

La Juventus cercherà di puntellare anche centrocampo e attacco. Per la linea di metà campo resta forte l’interesse per Locatelli del Sassuolo, ma serviranno circa 40 milioni di euro per convincere il club emiliano a dire sì all’immediata cessione. Qualora la trattativa non dovesse concretizzarsi, la Juventus potrebbe puntare su un profilo leggermente meno costoso, ma con caratteristiche simili. La priorità sarà quella di regalare a Pirlo un nuovo regista.

Per quel che riguarda l’attacco, difficile arrivare a Giroud. Paratici proverà l’affondo su un nuovo centravanti di peso, capace di far salire la squadra, giocare di sponda e dare una nuova soluzione tattica al reparto offensivo bianconero.

