Max Allegri ha le idee chiare: “So già dove vorrei allenare”

Max Allegri in un’intervista al “New York Times” ha rivelato la sua voglia di Premier League. Il tecnico toscano attende una chiamata

Psg, Arsenal, Inter e Juventus tra le squadre che in questi mesi sono state accostate a Massimiliano Allegri, ormai da oltre un anno fermo ai box.

L’allenatore toscano ha rivelato i suoi piani in un’intervista concessa al New York Times. Il tecnico non ha nascosto la sua voglia di rimettersi in gioco.

Al momento lo fa seguendo le gare in tv: “Faccio una grande scorpacciata di partite in tv e mi metto sempre nei panni dell’avversario, su come dover rispondere a determinate mosse tattiche. Il calcio è dominato dalla psicologia, bisogna sempre mettere i calciatori nelle condizioni migliori per giocare la palla”.

Dopo il suo divorzio dalla Juventus, per sua stessa ammissione, ha scelto un anno sabbatico, una piccola pausa per disconnettere e studiare: “Non mi sono fermato completamente, anzi mi alleno molto di più di quando sono in panchina”, ha detto. Per tornare ad allenare guarda soprattutto all’estero.

Allegri: “Mi piacerebbe provare un’esperienza in Premier”

Non direbbe no a una chiamata dall’Italia da dove in questi mesi si è registrato un possibile ritorno di fiamma con la Juventus in caso di esonero di Andrea Pirlo e Inter, sulla cui panchina siede Antonio Conte che sostituì proprio in bianconero.

Il suo desiderio di mettere in gioco però lo porterebbe principalmente fuori dai confini nazionali: “Mi piacerebbe avere un’esperienza in Inghilterra. La Premier è cresciuta tanto negli anni. L’aspetto tattico è molto curato ma le caratteristiche principali del calcio inglese sono rimaste integre”.

