DIRETTA Udinese-Atalanta: segui la partita LIVE

Udinese ed Atalanta vivono due situazioni diametralmente opposte, alla squadra di Gasperini l’arduo compito di rialzarsi da un momento complicato.

Il momento dell’Atalanta in campionato è più che mai complicato. Una vera e propria crisi, quella che sta vivendo la squadra di Gasperini che non vince da ben tre partite (due pareggi, una sconfitta), con l’ultima uscita che ha visto addirittura la Dea soccombere in casa contro l’Hellas. Di fronte c’è l’Udinese che, al contrario, viene da due vittorie consecutive ed è dunque in gran fiducia. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.