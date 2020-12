Raiola mette Pogba sul mercato: Juventus, torna il tormentone?

Pogba Manchester United, addio alle porte: la Juventus ci ripensa? Mercato in primo piano un’intervista di Mino Raiola che si dice certo della partenza del campione del Mondo.

Quando si parla di calciomercato, il re resta Raiola. Il procuratore, tra gli altri, di Ibrahimovic, domani uscirà su Tuttosport con un’intervista fiume, nella quale parlerà in primis del destino di Pogba. Il futuro del centrocampista pare sia lontano da Manchester. Italiane alla finestra: Juventus in primis.

L’unica cosa che appare certa (anche se con il procuratore di Nocera Inferiore nulla è mai certo) riguarda l’imminente cessione dell’ex centrocampista della Juventus. Con lo United non è mai sbocciato il vero amore e le strade sembrano, ora, destinate a separarsi.

Con Pogba, la Juventus ha avuto il centrocampo più forte del Mondo. Arrivato a parametro zero dal mercato, il francese ha composto con Pirlo, Marchisio e Vidal, un reparto favoloso.

L’annuncio di Raiola, seppur la notizia era attesa da tempo, non ha stupito gli addetti ai lavori e tutti hanno subito pensato alla Juventus come possibilità di mercato per Pogba.

In casa bianconera bisogna risolvere alcuni problemi legati al bilancio, ma la situazione del campo non è poi così brillante. L’eventuale arrivo del centrocampista del Manchester, cambierebbe il volto alla mediana della Juventus.

Non resta che attendere le “bombe” di calciomercato anche su Ibrahimovic (il procuratore gli avrebbe suggerito la Juventus in estate), Verratti, Bernardeschi, Messi e soprattutto Donnarumma. Oltre ad alcune verità nascoste su Maradona.

