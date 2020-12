Calciomercato Juventus, l’incredibile ballottaggio tra Messi e Dybala

Paulo Dybala vive una delle sue peggiori stagioni alla Juventus ma le pretendenti non gli mancano: incredibile ballottaggio con Messi

Un fantasma, irricoonoscibile: Paulo Dybala sta vivendo forse la peggiore stagione da quando è alla Juventus. La Joya non sorride più, annaspa in campo dove i suoi guizzi e le sue giocate sembrano ormai un ricordo lontano. ‘Panchinato’ da un Alvaro Morata in forma straripante, annebbiato da una trattativa per il rinnovo che non si sblocca, il numero 10 argentino sembra lontano dall’essere il perno del progetto Juventus.

Così il suo futuro è avvolto dal mistero e sono diversi i club che, nonostante tutto, seguono l’evolversi della sua situazione. La Premier League lo corteggia da tempo, le grandi di Spagna non lo perdono d’occhio e anche il Paris Saint-Germain lo segue.

Juventus, Dybala piano B del Psg: assalto se non arriva Messi

Proprio i parigini hanno chiaro il ruolo che Dybala ha nelle loro strategie di mercato. Come riferisce ‘as.com’, infatti, la ‘Joya’ per Leonardo rappresenta l’alternativa a Lionel Messi. Un confronto impari, soprattutto in questo momento ma a Parigi non hanno dubbi: se l’assalto alla Pulce dovesse fallire, partirebbe subito quello a Dybala.

Nonostante il periodo poco felice, il numero 10 della Juventus continua ad essere ambito da mezza Europa, anche se ancora nessuno ha bussato alla porta bianconera presentando un’offerta concreta. Con il contratto in scadenza nel 2022, proprio la valutazione sarà un ostacolo alla trattativa: i 100 milioni fissati qualche anno fa dalla Juve sembrano ormai una cifra fuori dal mercato attuale, Paratici sarà costretto ad accettare una cifra decisamente inferiore. Senza rinnovo e con un solo anno di contratto, l’addio sarà per forza di cose con prezzo al ribasso.

