Grave infortunio per Mato Jajalo che ha rotto il crociato e sarà costretto ad operarsi, brutta tegola per l’Udinese

Brutta tegola sull’Udinese, il centrocampista Mato Jajalo ha riportato la rottura dei legamenti del crociato del ginocchio sinistro e sarà costretto ad operarsi.

L’ex centrocampista del Palermo, sarà sottoposto a intervento chirurgico oggi stesso a Villa Stuart dal professor Mariani. L’Udinese dovrà fare a meno di lui per lungo tempo.

Pensare che i friulani non avevano neppure giocato la propria partita, a causa del maltempo che, dopo vari rinvii, ha costretto il direttore di gara a rimandare la partita Udinese Atalanta a data da destinarsi. Unica cosa certa, è che l’incontro si disputerà nel nuovo anno, considerato il fitto calendario e la gara di Champions contro l’Ajax dei bergamaschi.

Jajalo rompe i legamenti crociati del ginocchio sinistro e l’Udinese perde una pedina importante

L’infortunio di Jajalo, esperto centrocampista classe 1988, non è certo di poco conto e potrebbe costringere l’Udinese a ritornare sul mercato di gennaio per prendere un sostituto.

Non si conoscono i tempi di recupero, ma guardando alle statistiche, per casistiche del genere, i rientri sono stimati intorno ai 6 mesi, tra post operatorio, riposo, riabilitazione e ripresa di funzionalità e massa muscolare.

La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno e divulgata da Udinese tv, non ci voleva in vista dei prossimi impegni dei bianconeri che domenica se la vedranno alla “Dacia Arena” con il Crotone senza Jajalo.

