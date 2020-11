DIRETTA Lazio-Udinese: segui la partita LIVE

La Lazio torna in campo dopo l’importante vittoria contro lo Zenit (3-1), di fronte l’Udinese alla ricerca di punti salvezza.

Se è vero che la Lazio vola in Champions League, seconda nel girone e pronta a festeggiare la qualificazione, in campionato il rendimento è ancora altalenante. Contro l’Udinese, nel lunch match di oggi, i ragazzi di Inzaghi sono alla ricerca della seconda vittoria consecutiva. I bianconeri, al pari, hanno alle spalle il successo importante col Genoa, e i tre punti darebbero uno slancio considerevole sulla zona rossa di classifica. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.