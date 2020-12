L’arbitro Orsato preso di mira: ha rivelato per chi fa il tifo

L’arbitro Daniele Orsato durante un collegamento tv da casa sua ha rivelato per chi fa il tifo e questa dichiarazione ha scatenato diverse reazioni

Daniele Orsato ha commesso una leggerezza senza accorgersene. A fin di bene ha rivelato per chi fa il tifo, qual è la squadra per cui simpatizza, ma i social non l’hanno perdonato e sono tanti, in questi minuti, i messaggi rivolti al fischietto internazionale di Schio, l’arbitro dell’ultima finale di Champions League tra Bayern Monaco e Psg. Cosa è accaduto? Orsato, ospite su Tva Vicenza, in collegamento da casa sua, chiacchierando della sua carriera, delle partite dirette, dei ricordi, dei cimeli che ha in casa, si è lasciato scappare frasi ricche di sentimento legate alla squadra per cui fa il tifo

Per chi tifa Orsato di Schio

Testualmente, Orsato ha detto: “Esasperatamente lo seguo il Vicenza“ la frase che ha scatenato la reazione dei tifosi, in rivolta rispetto all’imparzialità degli arbitri. In poco tempo le parole di Orsato hanno fatto il giro del web e se ne sta parlando in questi minuti.

Molti si augurano possano esserci anche conseguenze con un intervento diretto da parte dell’Aia, ipotesi al momento da escludere. L’unica cosa certa è che una frase detta da Orsato in un momento ‘intimo’ in una trasmissione locale ha avuto un’eco mediatica di livello nazionale.