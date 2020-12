Pandev vittima delle Iene: scherzo all’attaccante del Genoa

Pandev è stato vittima di uno scherzo delle Iene con la complicità dei compagni di squadra e del suo procuratore.

Un buon inizio di stagione interrotto da qualche problema fisico di troppo. Tuttavia Pandev è pronto a recitare una parte d’assoluto protagonista nella seconda parte di campionato per cercare di risollevare le sorti dell’attacco del Genoa. Un futuro in maglia rossoblù messo in discussione dallo scherzo delle Iene.

Di fatto, con la complicità dei suoi compagni di squadra (nello specifico Criscito), all’attaccante macedone è stata comunicata la cessione del difensore nel campionato indiano, futuro pronto a essere servito anche all’attaccante macedone.

Pandev, lo scherzo delle Iene: futuro in India?

Uno scherzo basato sua una cessione in India che ha scatenato l’ira dei tifosi del Genoa, pronti a scagliare la loro delusione contro l’attaccante del Genoa. Preoccupazione, viso poco sereno ed enormi punti interrogativi su una cessione organizzata sotto banco.

Una telefonata con il suo procuratore e la conferma del forte interesse di una squadra indiana sull’attaccante genoano, una notizia che ha spiazzato Pandev cogliendolo totalmente alla sprovvista. Niente di tutto questo, un semplice scherzo delle Iene perfettamente riuscito, ma Pandev resta e resterà saldamente legato ai colori rossoblù per tutta la stagione e per l’immediato futuro.