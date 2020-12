Napoli, Cavani ha rifiutato la Juventus: l’attaccante svela il retroscena

Cavani alla Juventus, un possibile scenario di mercato bocciato in partenza dall’attaccante uruguaiano nel corso degli ultimi anni. L’ex Napoli ha detto no anche all’Inter.

Intervistato ai microfoni di Mondonapoli, Cavani ha colto l’occasione per sottolineare il suo grande legame con il Napoli e con la città partenopea anche a distanza di diversi anni. Un amore totale e indelebile, il quale, come evidenziato dallo stesso attaccante del Manchester United, ha avuto anche dei risvolti in chiave mercato.

Cavani ha confermato i passati interessi di Juventus e Inter, proposte respinte indietro al mittente per riconoscenza nei confronti della gente di Napoli. “Sarò sempre riconoscente ai tifosi napoletani. È per questo motivo che ho detto di no a tanti club italiani tra cui la Juventus”. Questo il chiaro messaggio dell’ex PSG.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cavani ha detto no alla Juventus, ma non solo: rifiutata anche l’Inter

Un no secco alla Juventus, ma no solo: bocciata sul nascere anche la passata proposta dell’Inter che, come noto, avanzò un chiaro interesse nei confronti dell’attaccante sudamericano negli anni passati.

LEGGI ANCHE>>> L’Inter vuole Milik, proposto uno scambio al Napoli

Anni indimenticabili a Napoli e ora nuova avventura al Manchester United, avventura iniziata con il giusto piglio e con la voglia di ritornare a confermarsi come uno degli attaccanti più determinanti d’Europa.