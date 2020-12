Messi al Napoli, arriva l’idea di Boateng: “Leo, vai di corsa al ‘Maradona’”

Boateng, ex giocatore del Barcellona, non ha dubbi: “Fossi in Messi andrei a Napoli di corsa, arriverebbe in campo con l’elicottero”

Reduce dall’importante successo del suo Monza (al quale però non ha preso parte) contro il Venezia, Kevin Prince Boateng parla del futuro di Leo Messi, suo ex compagno di squadra nella stagione vissuta da Boateng al Barcellona nel 2018-2019.

“Quanto sarebbe fantastico se Messi chiamasse il Napoli per dire: ‘Sto arrivando’?” spiega Boateng ad Espn, immaginando l’ingresso di Messi nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona a pochi giorni dalla morte del giocatore argentino che ha portato a Napoli due scudetti ed una Coppa Uefa.

“Vorrei onorare la 10 di Maradona”

“Me lo immagino a dire: ‘Vorrei onorare la 10 di Maradona, vorrei giocare uno o due anni a Napoli, senza pensare ai soldi o altro, solo per una questione di cuore’. Sarebbe come un film” continua Boateng della sua intervista al network Espn.

Boateng, poi, prosegue nel suo disegno di Messi in maglia azzurra: “Dovrebbe andare ad allenarsi in elicottero perché la gente se lo mangerebbe vivo dalla felicità. Che storia sarebbe, non solo per il calcio ma per il mondo intero? Sarebbe un messaggio, farebbe la storia. Vorrei essere io nei panni di Messi per farlo”.