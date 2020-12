Zidane promesso sposo Juventus? A giugno lascia il Real Madrid

Futuro alla Juventus per Zinedine Zidane? Dalla Spagna sono sicuri: il tecnico lascerà il Real Madrid a fine stagione, bianconeri in pole per riportarlo a Torino

La seconda love story, in panchina, tra Zidane e il Real Madrid sembra ai titoli di coda e la Juventus è alla finestra. Dalla Spagna si dicono certo che il tecnico franco-algerino a giugno lascerà le Merengues. Ambienti vicini all’allenatore, secondo quanto riportato datodofichajes.com, avrebbero confermato la notizia.

Fino a prova contraria, resta comunque incerto il futuro del tecnico che, da giocatore, ha fatto vedere il meglio proprio con la Juventus e il Real, oltre che con la Nazionale della Francia. Al momento, l’unica certezza (a meno di clamorose sorprese) è che l’avventura di Zidane con la squadra madrilena è ai titoli di coda.

Juventus, Zidane come erede di Pirlo: la società bianconera ci pensa

L’ultima immagine “italiana” dello Zidane calciatore non è stata delle migliori, con la maglia della Francia proprio contro un’Italia targata Juventus al Mondiale 2006. In casa bianconera, però, ‘Zizou’ non è mai stato dimenticato e un suo ipotetico ritorno sarebbe accolto con entusiasmo dalla piazza.

Proprio di recente, nella scorsa settimana, Zidane aveva, in qualche modo, lanciato un segnale alla Juventus. Al termine della partita europea con il Borussia Monchengladbach, il tecnico delle tre Champions consecutive vinte aveva precisato, ai microfoni di Sky, come non sarebbe stato il Ferguson del Real Madrid.