Tre punti in palio per decidere chi sarà in grado di staccarsi dalla zona bassa della classifica, di fronte ci sono Parma e Cagliari.

Soltanto un punto divide in classifica Parma e Cagliari, rendendo il match del Tardini una sorta di scontro diretto di metà classifica. Entrambe, per la verità, hanno nel mirino l’obiettivo salvezza ed è chiaro che i tre punti in palio stasera possono dire tanto su quello che sarà il prosieguo della stagione. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!