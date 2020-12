Maldini è al lavoro per rinforzare la rosa del Milan già nella finestra di mercato invernale. L’obiettivo principale è regalare a Pioli un nuovo difensore.

Il Milan è in emergenza. Lo ha dichiarato Stefano Pioli e lo dimostrano i fatti. I rossoneri hanno incassato troppi gol nelle ultime due gare contro il Parma ed il Genoa. A far scattare l’allarme è soprattutto l’assenza di Simon Kjaer, diventato vero e proprio leader della linea difensiva e dello spogliatoio. Il difensore danese è alle prese con uno stop forzato e prosegue ancora con lavoro personalizzato per provare il recupero dall’infortunio muscolare.

Mercato Milan, Maldini cerca un difensore

La società rossonera, viste le opportunità di mercato, lascerà partire uno tra Mateo Musacchio e Leo Duarte. Alla luce di ciò, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Maldini e Massara si sono messi al lavoro alla caccia di un profilo che possa fare al caso di Pioli e possa contribuire alla causa rossonera. Matteo Lovato dell’Hellas Verona, Mohamed Simakan dello Strasburgo ed Ozan Kabak dello Schalke 04 sono stati iscritti sulla lista dei desideri della dirigenza. Uno tra loro potrebbe giungere a Milanello sin da gennaio.

In ogni caso, il ds è attento anche ad altre opportunità qualora ce ne fosse bisogno. La mission è investire una cifra intorno ai 15 milioni di euro per regalare a Pioli un nuovo difensore da inserire nello scacchiere rossonero.