Ascoltato dalla Procura di Perugia, Suarez avrebbe ammesso di conoscere le prove d’esame per la cittadinanza italiana prima di effettuarlo. Sarebbe una svolta nell’inchiesta

La questione Suarez esame farsa per ottenere la cittadinanza italiana, si arricchisce di un nuovo, inquietante, elemento. Il calciatore uruguaiano, infatti, avrebbe ammesso di essere stato a conoscenza delle prove, prima di effettuarle. Una verità, quella che sarebbe stata detta alla Procura di Perugia, molto scomoda.

La Gazzetta dello Sport riporta con precisione i fatti, anche se, almeno per il momento, si fanno solo ipotesi su una situazione che va avanti dalla scorsa estate. Suarez, questa volta, è stato ascoltato solo come persona informata dei fatti dai magistrati umbri che stanno indagando. Tramite videoconferenza, il ragazzo avrebbe detto che l’esame sostenuto all’Università di Perugia per stranieri, di fatto, non si sia svolto regolarmente.

Cittadinanza Italiana, Suarez conosceva il contenuto delle prove d’esame? Ipotesi clamorosa

La conferenza in video di Suarez, si è svolta in spagnolo e quanto sta circolando è imputabile solo a delle voci di corridoio. Al momento, infatti, non ci sono certezze in quanto tutto è avvolto nel più assoluto riserbo. La questione è delicata, ci sono interessi importanti in gioco e bisogna tutelare tutti, anche per il principio che si è innocenti fino a prova contraria.

La rogatoria internazionale è stata, comunque, avviata da Raffaele Cantone e insieme al giocatore c’era anche il suo agente, nonché avvocato. Se tutto fosse confermato, il vaso di Pandora delle bugie raccontate in questi mesi, sarebbe scoperchiato e molti si troverebbero nei guai. Dal calcio giocato (lo stesso Suarez? La Juventus? Non è dato sapere ad oggi) a chi avrebbe orchestrato il tutto, nonché le persone che si sarebbero prestate a questa subdola farsa.