La Fiorentina di Cesare Prandelli si affaccia sul mercato per putellare la rosa già a gennaio. L’obiettivo è Felipe Caicedo della Lazio.

La Fiorentina non sta attraversando un buon momento. Le prestazioni dei viola, da inizio campionato, non convincono i tifosi e la dirigenza del club. Proprio per questo Cesare Prandelli ed il suo team sono già al lavoro per stilare una lista di obiettivi da provare a portare a Firenze già nella sessione di calciomercato invernale.

Mercato Fiorentina: l’obiettivo è Caicedo della Lazio

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Nazione, in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo Daniele Pradé ci sarebbe Felipe Caicedo, attaccante della Lazio, sempre pronto a sostituire il bomber biancoazzurro Ciro Immobile. Il trentaduenne dell’Ecuador, però, non è il solo nome sul taccuino della dirigenza della Fiorentina. Al momento, quella di tesserare Caicedo è solo un’idea. Ancora nessun contatto tra le parti è stato registrato, ma potrebbe aprirsi uno spiraglio ben presto. Infatti, alla Lazio interessa non poco il centrocampista Duncan: qualora il club della capitale volesse parlare del centrocampista ecco che potrebbero aprirsi discorsi legati anche all’attaccante.

Un altro nome che interessa al club è quello dell’italiano Graziano Pellé, in scadenza contrattuale a fine dicembre con lo Shandong Luneng Taishan.