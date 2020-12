Alle 20.45 si accendono le luci al Meazza per il turno infrasettimanale di Serie A, si affrontato Milan e Lazio.

Il big match di questo turno infrasettimanale di Serie A si gioca senza dubbio al Meazza. Milan e Lazio sono due delle compagini che rappresentano il meglio del calcio italiano, ed i tre punti in palio stasera daranno l’idea di quale delle due vive il momento migliore. I rossoneri sono primi in classifica e voglio continuare a legittimare la propria posizione. La Lazio, invece, arriva dall’importante vittoria contro il Napoli di Gattuso. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

