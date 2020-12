L’allenatore dell’Inter Antonio Conte vuole rinforzi in vista del mercato di gennaio. Due i calciatori richiesti alla società

Due acquisti per avvicinarsi allo scudetto. In ogni sessione di mercato Antonio Conte, come tanti allenatori, fa la lista della spesa, restando in tema quella dei regali con Natale alle porte. L’allenatore dell’Inter vuole rinforzare il centrocampo e l’attacco e per farlo ha chiesto alla sua dirigenza due calciatori in particolare: De Paul dell’Udinese e Pavoletti del Cagliari. Due profili differenti per inseguire il Milan e conquistare il tricolore a distanza di undici anni dall’ultima volta.

Inter, le richieste di Conte: due acquisti a gennaio

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che Conte vuole migliorare la qualità della manovra e avere un rinforzo in più in attacco per far rifiatare Lukaku. Il primo nome svelato dal quotidiano è quello di De Paul, centrocampista dell’Udinese. Per arrivare all’argentino, l’inter proverà a inserire Vecino nell’affare. I bianconeri hanno già chiarito che non intendono cedere nessuno a gennaio, ma un’offerta super cambierebbe le strategie societarie.

Oltre al centrocampista argentino, l’Inter vuole anche puntare su un altro centravanti. Questo perché Pinamonti non ha convinto Conte e dunque serve un’altra punta che possa giocare accanto a Lukaku o, semplicemente, possa dargli il cambio nel momento clou della stagione. Il primo nome è Pavoletti, a seguire Lasagna o Zaza. Col Cagliari il discorso si estenderà anche a Nainggolan, possibile carta da giocare per arrivare all’ex Napoli.