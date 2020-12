Non è stata una serata facile per Federico La Penna, arbitro di Juventus-Fiorentina. Tanti gli errori da parte dell’arbitro dello Stadium

Un rosso grazie all’ausilio del Var e tanti errori per Federico La Penna, arbitro di Juventus-Fiorentina, protagonista (a suo modo) in una partita che i viola hanno vinto a sorpresa. I quotidiani oggi in edicola, nelle consuete moviole di giornata, bocciato il fischietto di Torino elencando tutti gli errori che ha commesso a partire dal rosso. Inizialmente La Penna aveva estratto il giallo per Cuadrado, ma dopo la segnalazione del Var è andato al monitor e ha optato per il rosso diretto. Da quel momento in poi, tanti errori.

Tutti gli errori di La Penna in Juve-Fiorentina

Il primo errore dopo quello su Cuadrado arriva a inizio ripresa con un giallo a Borja Valero e un altro che non è arrivato pochi minuti dopo il primo per fallo su Bentancur. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea anche l’errore su due rigori, uno netto – per la moviola del quotidiano – e uno dubbio, che poteva starci.

Quest’ultimo per il contatto tra Ronaldo con Castrovilli. Più evidente quello col contatto tra Dragowski e Bernardeschi in area di rigore della Fiorentina. Un episodio dubbio con l’arbitro che, assieme ai colleghi al Var, non ha preso la decisione giusta. Quella corretta. “Il rigore ci stava tutto” scrive la rosea oggi in edicola. Serata da dimenticare anche per La Penna.