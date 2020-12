Colpaccio Sanremo 2021: avrà Ibra come ospite fisso

Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 di Marzo. Ironia social.

Grande colpo per Amadeus, direttore artistico e conduttore della prossima edizione del Festival di Sanremo. Dopo la conferma di Elodie come co-conduttrice e di Achille Lauro come ospite fisso, ecco l’ufficialità della notizia più sorprendente: anche Zlatan Ibrahimovic sarà presenza fissa all’Ariston.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Si tratta dell’ennesima conferma della trasversalità del personaggio, che col suo carisma ha conquistato il pubblico anche al di fuori di quello calcistico. Immediate le reazioni social, come sempre delle più varie, fra entusiasmo e ironia che non può mai mancare.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Scamacca in pole come vice Ibra: c’è anche una sorpresa

Secondo Amadeus l’attaccante del Milan “Non salterà nemmeno una partita”, nonostante una sia già in programma per il 3 Marzo alle 20.45, a San Siro contro l’Udinese.

Ripresi gli allenamenti a Milanello, Ibra uno dei pochi indisponibili

Attualmente lo svedese rientra nella lista degli infortunati e non gioca una partita dal 22 di Novembre a causa di guai al flessore della gamba sinistra. Mercoledì è prevista la visita di controllo per valutare i tempi di recupero, l’obiettivo per il Milan di riavere in campo il suo leader al più presto, magari entro il 18 Gennaio, quando i rossoneri sfideranno il Cagliari.