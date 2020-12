L’agente rivela l’accordo con la Juventus: i bianconeri ora possono tornare alla carica già nel mercato di gennaio

Era tutto fatto e a dirlo è Joao Santos, agente di Jorginho. La Juventus a giugno aveva in pugno Emerson Palmieri, terzino italo-brasiliano del Chelsea, corteggiato da tutte le grandi d’Italia. Un affare già impostato poi non andato a buon fine. “A giugno la Juventus aveva un accordo con Emerson Palmieri” la rivelazione del procuratore sul calciatore che ora è dato in orbita Napoli.

Di certo quello del terzino sinistro è un ruolo che i bianconeri, se non ora in estate, dovranno coprire. Pirlo può contare su Alex Sandro e il giovane Frabotta e un innesto di esperienza servirebbe per una squadra che punta a vincere in Italia e Europa. Allora non si può escludere un ritorno di fiamma, magari già a gennaio ed a condizioni economiche vantaggiose perché questo sarà un mercato fatto di tanta fantasia e pochi soldi.

Calciomercato Juventus, nuovo tentativo per Emerson Palmieri

Che la Juventus fosse interessata ad Emerson Palmieri non è certo una novità, anche se il retroscena sull’accordo fa capire quanto i bianconeri siano stati vicini al terzino. Ora l’italo-brasiliano sembra essere obiettivo più concreto per il Napoli, ma non si può escludere un nuovo inserimento bianconero.

Il Chelsea è pronto anche a lasciarlo partire (poche le partite disputate in stagione) ma c’è da trovare la quadra a livello economico: richiesta dei Blues e ingaggio gli ostacoli da superare. E non sono di poco conto…