Il Milan di Pioli comanda pure la classifica di serie A dell’anno solare che oggi giunge al termine: rossoneri davanti a Inter e Atalanta

Se si tengono in considerazione i dati emersi nel 2020, relativi ai punti conquistati in serie A nell’anno solare, il Milan è un serio candidato allo scudetto. I rossoneri di Stefano Pioli, primi in classifica nel campionato in corso, sono anche la squadra che ha totalizzato il maggior numero di punti nell’anno che giunge al termine.

Il Milan comanda la classifica. Sono stati 79 i punti conquistati da Romagnoli e compagni in 35 partite di serie A disputate nel 2020. I rossoneri precedono i cugini dell’Inter di ben sei lunghezze. La squadra di Antonio Conte, nello stesso numero di partite, si è infatti fermata a 73 punti.

Serie A, anno solare 2020: “scudetto” al Milan

Alle spalle di Milan e Inter nella classifica di serie A dell’anno solare, al terzo posto incontriamo l’Atalanta. I bergamaschi hanno conquistato 69 punti in 34 partite. Per i ragazzi di Gasperini, una gara in meno rispetto alle due milanesi.

Gli orobici si sono lasciati alle spalle Juventus e Napoli, che come la Dea hanno giocato 34 gare, totalizzando però “soltanto” 65 e 63 punti. Gli stessi numeri del Napoli sono stati inanellati dalla Lazio, che di partite però ne ha giocate 36.

Soltanto un punto più giù (62), in classifica c’è la Roma che rispetto ai cugini biancocelesti ha giocato pure una gara in meno. Seguono Sassuolo e Verona.

Tra le squadre presenti in serie A nella stagione 2019-2020 e in quella attuale, la formazione che ha totalizzato meno punti nell’anno solare è stato invece il Torino. I granata hanno viaggiato al di sotto di una media di un punto a partita: sono stati 27 in 35 partite. Sotto il punto a partita pure il Cagliari (30 in 35).

Questa la classifica:

Milan 79 (35 giornate)

Inter 73 (35)

Atalanta 69 (34)

Juventus 65 (34)

Napoli 63 (34)

Lazio 63 (36)

Roma 62 (35)

Sassuolo 58 (35)

Verona 50 (36)

Fiorentina 46 (35)

Sampdoria 44 (35)

Udinese 42 (34)

Bologna 40 (35)

Genoa 38 (35)

Cagliari 30 (35)

Torino 27 (35)

Benevento in serie B nella 2019-2020

Spezia in serie B nella 2019-2020

Crotone in serie B nella 2019-2020