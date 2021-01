Alle 15 spazio alla 15^ giornata di Serie A, di fronte si trovano il Cagliari di Di Francesco ed il Napoli di Rino Gattuso.

Il Napoli riparte da Cagliari. La squadra azzurra, dopo le due pesanti sconfitte contro Lazio ed Inter, cerca di rialzarsi subito in una trasferta tutt’altro che semplice. I sardi, di contro, cercano la vittoria che in campionato non arriva dal 7 novembre. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

