Il difensore del Real Madrid Sergio Ramos ha ammesso al presidente Perez di essersi già promesso al Psg insieme a Lionel Messi

La bomba è stata sganciata direttamente durante il programma “El Chiringuito”: Sergio Ramos è pronto ad abbracciare Leo Messi al Psg. I due, infatti, non si incontrerebbero né a Madrid né Barcellona come è fin troppo facile prevedere. Dopo aver condiviso lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo però il difensore di Camas potrebbe adesso far “coppia” con Messi nei prossimi anni.

Il difensore avrebbe già comunicato la sua decisione al presidente Florentino Perez, avvisato pure dei progetti dei parigini. Sergio Ramos, in un incontro avvenuto con il massimo dirigente blanco prima della gara contro l’Elche, secondo quando riferito dalla trasmissione di Josep Pedresol avrebbe detto a Perez che a fine stagione passerà al Psg. I parigini, stando a quanto riportato nello stesso programma, metterà sotto contratto pure Lionel Messi per spezzare la maledizione Champions.

Il difensore, in scadenza di contratto con il Real Madrid, non ha ancora trovato l’intesa per il rinnovo e pertanto in Europa è già partita la caccia a lui. Già un anno fa, Sergio Ramos è stato vicino ad abbandonare le Merengues quando ha ricevuto una succulenta proposta dalla Cina. In quel caso però ha deciso di rispettare il suo contratto con il Real Madrid. Il richiamo del Psg però è sicuramente più invitante, specie se ad attenderlo ci sarà Messi…

Real Madrid, Zidane chiede di fare chiarezza sui rinnovi ma Ramos pensa al Psg

Il Real Madrid ha intensificato i dialoghi per arrivare ai rinnovi dei contratti. In particolare, il club blanco parla con Sergio Ramos, Luka Modric e Lucas Vazquez. Di questi tre però al momento quello più vicino a una soluzione positiva sembra essere quello del secondo per il quale secondo rivelato una settimana fa dal direttore di Okdiario!, Eduardo Inda, ci sarebbe l’intesa per un ulteriore anno.

Difficile appare anche il rinnovo del prodotto della cantera Lucas Vazquez. Il 29enne di La Coruña sembra essere intenzionato di voler chiudere il suo ciclo al Real per provare altre sfide.

La rivelazione di “El Chiringuito” a questo punto lascia intendere che anche il futuro di Ramos sia distante da Madrid e vicino invece a un intreccio con Messi al Psg. Il difensore chiede più dei 12 milioni di euro netti attuali. Una proposta che il Real Madrid difficilmente potrà assecondare.