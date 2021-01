Il Milan è disposto a fare un nuovo investimento in Belgio per portare in rossonero Albert Samb Lokonga, centrocampista dell’Anderlecht

Albert Samb Lokonga è il nuovo obiettivo di mercato del Milan. I rossoneri sono pronti a pescare ancora dal Belgio, paese dal quale un anno fa hanno pescato Alexis Saelemaekers.

Lokonga è un centrocampista di origini congolesi. Un profilo attraverso cui il Milan pensa anche al futuro dal momento che si tratta di un classe 1999. Nonostante la giovane età, il calciatore si sta mettendo in luce con l’Anderlecht con cui nella stagione in corso ha già disputato 13 partite segnando due reti.

Lokonga è anche nel giro delle nazionali minori del Belgio. Il Milan per strapparlo alla concorrenza può sfruttare i buoni uffici instaurati con l’Anderlecht durante il calciomercato di gennaio di dodici mesi fa quando dallo stesso club belga i rossoneri hanno prelevato l’esterno d’attaco.

Lokonga nel mirino del Milan: la valutazione si aggira tra 10 e 12 milioni

A rivelare l’obiettivo rossonero è stato il portale fiammingo “Dhnet”. Albert Samb Lokonga fa parte delle strategie del Milan per la prossima stagione. Paolo Maldini è pronto a mettere sul piatto una cifra tra 10 e 12 milioni per strappare il sì dell’Anderlecht anticipando la concorrenza.

Lokonga in rossonero raggiungerebbe Saelemaekers con cui ha già condiviso lo spogliatoio durante gli anni all’Anderlecht. Entrambi, classe 1999, hanno condiviso pure in diverse circostanze anche le avventure con la maglia della nazionale.

Saelemakers potrebbe quindi essere l’elemento in più per convincere Lokonga ad accettare il Milan. Paolo Maldini tuttavia è già pronto ad anticipare la concorrenza.