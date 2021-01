Simakan e Meite, dopo che Kone è sfumato, sono i nomi caldi in entrata per il Milan: intanto Maldini piazza la prima cessione

Riscatto immediato. Dopo il ko contro la Juventus, il Milan si è rialzato immediatamente e lo ha fatto riabbracciando, anche se solo per 5 minuti, Zlatan Ibrahimovic. Rossoneri vittoriosi contro il Torino e che ora assisteranno da spettatori (interessati) allo scontro tra le inseguitrici Roma e Inter. Intanto Maldini continua a lavorare sul mercato dal quale, non è un segreto, Pioli si aspetta un centrocampista e un difensore.

Rinforzi urgenti, almeno sulla mediana, dove i rossoneri continuano ad essere in grande emergenza. Simakan è il grande obiettivo per la retroguardia, Meitè il nome in pole per il centrocampo dopo che è svanita la possibilità di arrivare a Konè (vicino al Borussia Moenchengladbach). Intanto i dirigenti pensano anche alle uscite ed una potrebbe essere imminente.

Milan, Conti verso la Fiorentina: si attende l’addio di Lirola

Si tratta di Andrea Conti, 25 anni, appena 130 minuti in stagione con il Milan dei quali soltanto 18 in campionato e il restante in Europa League. Per lui nella squadra di Pioli non c’è più spazio ed un addio a gennaio appare inevitabile.

Sulle sue tracce si sta muovendo la Fiorentina e l’affare potrebbe andare in porto. Prima però servirà che i viola facciano spazio in rosa. E’ Lirola il candidato ad andare via: per lui la trattativa con il Marsiglia appare ben avviato (lunedì potrebbero esserci le visite mediche). Dovesse concretizzarsi, Prandelli un sostituto e Pradè ha individuato in Conti il profilo giusto.