Il tredicesimo posto che il Bologna occupa in classifica sta rendendo la vita difficile al chairman Joey Saputo. Il numero uno del club, infatti, è stato preso di mira da uno striscione non firmato piuttosto forte, ma evidentemente proveniente da una frangia insoddisfatta del tifo locale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Bologna, Sabatini difende Saputo dalle accuse

Tuttavia il coordinatore dell’area tecnica del Bologna e anche del Montreal Impact, Walter Sabatini, ha rivendicato rispetto per Saputo alzando la voce. Ai microfoni di SKY ha difeso così l’operato della società: “Qualcuno ha messo in dubbio le capacità di Saputo, ma se il Bologna ancora non ha attuato un percorso trionfale è responsabilità del comparto sportivo. Tutto ciò che accade dipende da noi e non da Saputo. Un’infamia offenderlo.

LEGGI ANCHE >>> L’ASL di Napoli colpisce ancora: fermati cinque tesserati dell’Empoli

É vero che c’è stata una risposta compatta dei tifosi, contrariati anche loro da chi si è espresso così tramite striscione. Saputo è persona al di sopra moralmente di chiunque abbia mai conosciuto in carriera, mi dispiace sia nominato in maniera non corretta. Semmai la responsabilità è mia e di Bigon, in maniera sfumata di Fenucci che è a.d. ma non sceglie giocatori. Io sono venuto a Bologna per dare una gioia alla gente ed è ciò che farò, non capisco tutto questa sfiducia”.