L’inchiesta della Procura federale sul rispetto dei protocolli sanitari, nei confronti del Napoli, è stata archiviata da Giuseppe Chinè

La Procura federale della Figc ha archiviato l’inchiesta in merito al rispetto dei protocolli sanitari da parte del Napoli. Un altro risultato in favore della società partenopea in merito al match Juventus-Napoli che non si è disputata lo scorso 4 ottobre.

Il procuratore Giuseppe Chinè non ha infatti ravvisato gli elementi per procedere. Niente violazione dell’applicazione del protocollo anti-Covid dunque per il Napoli che ha rispettato le prescrizioni imposte dalle autorità sanitarie locali.

Napoli, archiviata l'inchiesta della Procura federale sul rispetto del protocollo anti-Covid

Per il Napoli si tratta di un altro riconoscimento importante dopo quello ottenuto attraverso il Collegio di Garanzia del Coni che ha disposto il recupero della partita che si sarebbe dovuta giocare a ottobre e poi non giocata in seguito alla disposizione dell’Asl Napoli 1 che ha bloccato la squadra di Gennaro Gattuso prima della partenza per Torino.

Questa volta è stata la Procura federale della Figc a dare ragione indirettamente al Napoli. Il procuratore Giuseppe Chinè ha disposto l’archiviazione dell’indagine sull’applicazione dei protocolli. Questa la decisione a cui è giunto il procuratore dopo aver esaminato “la documentazione acquisita nel corso dell’attività inquirente relativa alle positività al Covid-19 di alcuni calciatori in vista dell’incontro”.

Chinè pertanto ha ribadito che il Napoli ha applicato il protocollo Figc vigente all’epoca dei fatti. La Procura generale dello sport del Coni ha condiviso oggi l’archiviazione.

La tensione si va stemperando intorno alle due squadre che tra pochi giorni si contenderanno la Supercoppa Italiana. Mercoledì alle 21 è in programma la sfida che assegnerà il primo titolo italiano della stagione. Juventus e Napoli torneranno poi ad affrontarsi in campionato il 13 febbraio.