Stando alle notizie riportate da Sky Sport e Gianluca Di Marzio, l’attuale allenatore dei granata sarebbe molto vicino all’esonero.

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato nell’immediato post partita, il deludente 0-0 maturato in casa contro uno Spezia ridotto in inferiorità numerica per quasi 80 minuti. Parole non confortanti come sarebbero potute sembrare sul momento, bensì possibile prodromo di una pessima notizia per l’allenatore abruzzese.

Il Torino avrebbe già pensato all’alternativa

L’allenatore granata sembra infatti destinato all’esonero. Continuano le valutazioni e le riflessioni da parte della dirigenza del Toro, ma si fa sempre più largo l’ipotesi di un cambio in panchina. I nomi per l’avvicendamento sono già stati messi sul tavolo, ma nelle ultime ore è uno in particolare ad essersi fatto largo: parliamo di Davide Nicola, in grado di prendere in mano un Genoa in difficoltà e di condurlo alla salvezza, con il bonus di essere stato un protagonista come calciatore nella promozione del Torino in Serie A del 2005.

Apparentemente il profilo ideale, nonostante Sky Sport suggerisca anche nomi altisonanti, del calibro di Roberto Donadoni e Giampiero Ventura, con quest’ultimo che potrebbe anche “accontentarsi” di un ruolo dirigenziale.