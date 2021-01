In occasione della sfida di Supercoppa di domani tra Juventus e Napoli, al Mapei Stadium verrà introdotta una particolare telecamera.

Spesso i grandi eventi sono sfruttati per innovazioni tecnologiche particolari. Novità che, spesso, vengono poi utilizzate anche in maniera costante. Il tutto, ovviamente, per permettere al telespettatore di godere di un’esperienza completa.

In periodo di Pandemia, tra l’altro, dare modo ai chi guarda da casa di poter godere al meglio della partita, è uno degli obiettivi principali. E cosi proprio la Supercoppa sarà l’occasione giusta per introdurre una grande novità.

I “gamers” saranno sicuramente contenti di quelli che è stato l’annuncio fatto in queste ore, e che darà modo alle squadre in campo di potersi mostrare ai propri tifosi come non si è era mai fatto in precedenza.

Supercoppa, per Juve-Napoli una telecamera particolare

Al Mapei Stadium, infatti, verrà introdotta una nuova telecamere che farà sicuramente discutere gli appassionati del gaming. Una telecamera, appunto, dinamica: sarà in grado di seguire il pallone scorrendo su un binario orizzontale lungo tutto il campo.

Una novità che riguardo molto quanto viene già mostrato, appunto, nei videogames. “Per la prima volta nel calcio europeo, in occasione della PS5 Supercup, sarà utilizzata una telecamera dinamica“, ha spiegato con un comunicato la Lega.

“La telecamera verrà utilizzata in occasione di specifici replay e offrirà agli spettatori la possibilità di vivere la partita come se si trovassero in un videogioco della console PS5″, ha specificato la Lega. Un modo nuovo di seguire il calcio, in un tempo dove dal divano di casa resta l’unico modo di guardare lo sport. Almeno per il momento.