Nella sede dell’Inter incontro tra gli agenti di Lautaro Martinez e il club nerazzurro.

Oggi presso la sede dell’Inter, come racconta La Gazzetta dello Sport, hanno fatto visita Beto Yaqué e Rolando Zarate, i due agenti di Lautaro Martinez. All’uscita è intervenuto il primo dei due, rilasciando brevi dichiarazioni ai media: “Abbiamo anticipato la riunione per il tema del Covid. Lautaro è felice all’Inter, non abbiamo parlato del rinnovo e nemmeno della clausola”.

Lautaro Martinez-Inter, futuro in bilico per l’estate

L’urgenza dell’Inter era quella di risolvere la questione legata al rinnovo, già in ballo dallo scorso novembre. Il coronavirus, infatti, non ha permesso i necessari avanzamenti e la situazione di instabilità della società nemmeno permette riflessioni più certe. Le priorità sono altre al momento, ma la volontà è quella di sedersi a discutere.

Lautaro ha una clausola di 111 milioni di euro, la quale potrà essere esercitata fino alla prima settimana di luglio. La scorsa estate a mostrare segni d’interessamento era stato il Barcellona, ma la richiesta economica dell’Inter aveva frenato l’interesse blaugrana. Le cose potrebbero cambiare in estate, giacché il calciatore cerca un contratto all’altezza dei big (attualmente percepisce 2,5 mln di euro a stagione, ndr) e in questo momento l’Inter non può garantirlo.