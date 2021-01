La sconfitta contro lo Spezia (dopo il derby) ha alimentato i dubbi su Fonseca: riunione della Roma e si ipotizza un inatteso ritorno

Una disfatta dietro l’altra: in quattro giorni il mondo della Roma si è capovolto. Dal sognare la vetta al ritrovarsi in una crisi che non ha perché. La debacle nel derby contro la Lazio è stata seguita da quella in coppa Italia contro lo Spezia: le difficoltà in campo, il restare in nove uomini sono niente rispetto alla figuraccia fatta nel fare una sostituzione in più di quelle consentite, nonostante l’avviso di capitan Pellegrini che ha provato in tutti modi a far capire che si stava commettendo un errore.

Ed ora a bocce ferme è il momento delle discussioni. Ce ne sono state nel post gara tra Friedkin e Pinto con Fonseca come principale argomento di dibattito: continuare con il tecnico o esonerarlo? Il prossimo impegno ravvicinato fa propendere per la conferma ma la posizione del portoghese è particolarmente pericolante.

Roma, Fonseca traballa: con esonero suggestione Spalletti

L’idea della Roma era evitare cambiamenti a stagione in corso, rimandando tutto a fine anno. Ora però l’esonero è tutt’altro che una chimera, come si legge sul Corriere dello Sport, nella notte è salita prepotente la candidatura di Luciano Spalletti.

Per il tecnico toscano si tratterebbe del terzo ritorno nella Capitale: un’idea che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile ed ora diventa concreta. La Roma riflette, Fonseca rischia: l’ombra di Spalletti si avvicina.