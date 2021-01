Juve, Douglas Costa può tornare ma è già pronta una nuova cessione

Il Bayern Monaco vorrebbe liberarsi di Douglas Costa, la Juventus accetterà solo in caso ci sia un club disposto subito a prendere il brasiliano. Spunta un’opzione.

In casa Juventus il mercato continua a tenere banco. In entrata la squadra bianconera proverà a fare qualcosa nelle prossime settimane, per provare a rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Ma in queste ore sta emergendo una sorta di caso che potrebbe tenere banco proprio nella fase finale del calciomercato.

Il Bayern Monaco, infatti, avrebbe contattato il club bianconero per provare a liberarsi in anticipo di Douglas Costa. Un’operazione, questa, che non troverebbe il consenso del club piemontese.

La verità, infatti, è che la Juventus vorrebbe lasciarlo a Monaco fino a giugno, come da accordi, senza doversi ritrovare il ritorno di un giocatore che non rientrerebbe nei piani di Pirlo, e quindi da smaltire subito. Con il mercato bianconero che resta ancora molto lento, l’ultima cosa che i dirigenti vorrebbero è proprio il ritorno alla base di un giocatore come Douglas Costa.

Juve, per Douglas Costa un’unica opzione di ritorno

L’unico modo per Douglas Costa di poter lasciare il Bayern e tornare a Torino, sarebbe quello di avere una squadra immediatamente disposta a mettere le mani un giocatore, di fatto togliendo cosi prontamente la patata bollente dalle mani bianconere.

Dall’Inghilterra, proprio in questa ottica, ci sarebbe un club di Premier disposto a prendere subito in mano la questione Douglas Costa: secondo quanto riportato dal Telegraph, infatti, il Wolverhampton avrebbe anche già chiesto informazioni a Paratici per il giocatore brasiliano.

Non si è parlato ancora di cifre, ma con quella che potrebbe essere la regia di Jorge Mendes, l’affare potrebbe trovare calore nelle prossime ore. Un movimento che richiederà ovviamente grande attenzione.