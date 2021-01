UFFICIALE – Milik è del Marsiglia, l’annuncio arriva dal polacco

Arek Milik è un nuovo giocatore del Marsiglia. L’annuncio è arrivato direttamente dal giocatore polacco sui social.

Arek Milik ha definitivamente salutato Napoli. La notizia era nell’aria già da un po’, con il calciatore polacco volato in queste ore in Francia per sostenere le visite mediche e legarsi al Marsiglia che lo ha acquistato dal club di Aurelio De Laurentiis.

Un’operazione tutto sommato vantaggiosa per il Napoli, che vedrà versare nelle proprie casse una somma considerevole, considerato anche che il giocatore in caso di mancata partenza sarebbe rimasto fino a giugno senza giocare, ma soprattutto arrivando alla naturale scadenza del contratto.

Cosi è arrivata la notizia ufficiale del passaggio di Arek Milik al Marsiglia. Prima del solito tweet del Napoli, è arrivato quello del giocatore stesso che, con un bel sorriso, ha annunciato la sua nuova avventura con la maglia del Napoli.

I am happy and proud to announce that I am officially a player of Olympique de Marseille, one of the most prestigious clubs in Europe. I’m ready for this new adventure. Allez OM 🔵⚪️ pic.twitter.com/Dw5MxrhInm

— Arkadiusz Milik (@arekmilik9) January 21, 2021