La Roma ha chiuso un affare direttamente con gli USA, operazione che vede i giallorossi superare anche la Juventus.

Per la Roma, dopo l’uscita dalla Coppa Italia per mano dello Spezia ed il derby perso contro la Lazio, il clima non è dei migliori. La squadra giallorossa sta attraversando un periodo particolare, e cosi si guarda al mercato per cercare di capire come migliorare la rosa di Fonseca.

Diversi nomi accostati alla compagine giallorossa, anche se la disponibilità economica – come per buona parte dei club europei – è decisamente scarna. Si lavora di fantasia, con operazioni in prospettiva ed investimenti low cost.

La squadra giallorossa in queste ore sta mettendo a segno, nonostante tutto, un colpo molto interessante soprattutto in prospettiva. Sembra ormai fatta, infatti, per un’operazione che vedrà l’approdo di un giocatore direttamente dagli USA.

Roma, fatta per Reynolds: sorpassata la Juve

Sembra tutto fatto, infatti, per il passaggio alla squadra capitolina di Bryan Reynolds dei Dallas FC: esterno classe 2001, il giocatore americano era conteso anche dalla Juventus che in queste ore è stata sorpassata proprio dalla Roma.

Decisivo – come riportato da Sky Sport – l’ultimo rilancio dei Friedkin per un’operazione che dovrebbe aggirarsi intorno ai 7 milioni di euro. Battute, dunque, Juventus e Benevento, con l’affare che dovrebbe essere ratificato nelle prossime ore.

Decisivo anche l’aspetto tattico, con lo stesso Reynolds che sarebbe stato convinto anche da un progetto tecnico-tattico che lo vedrebbe meglio inserito.