Nodo Eriksen: l’Inter vuole venderlo ma per il Leicester costa troppo.

Non è facile stabilire al momento quale sarà il futuro di Christian Eriksen. Il danese non è riuscito ad affermarsi con la maglia nerazzurra, ma il suo ingaggio e il suo cartellino sono proibitivi per la maggior parte dei club. L’Inter vorrebbe rientrare rispetto al grande investimento dello scorso anno, ma l’opzione più plausibile al momento è accettare che non sarà possibile riguadagnare quanto speso. I diversi approcci di alcuni club, infatti, suggeriscono che si va per il ribasso e il Leicester, tra le opzioni, è la più rassicurante.

Leicester-Inter, si cerca il compromesso per la cessione di Eriksen

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la necessità delle Foxes in parte gioca in favore del club milanese. Praet è fuori fino ad aprile e serve necessariamente un innesto offensivo a centrocampo per la seconda metà di stagione. Rodgers l’ha detto anche pubblicamente e ciò spinge il Leicester verso la necessità di accontentarlo.

Tuttavia, Eriksen è costato all’Inter 27 milioni di euro e cerca una società disposta a pareggiare quasi l’esborso. Inoltre, di cessione definitiva od obbligo di riscatto non se ne parla, per cui tutto si ridurrebbe a un prestito secco o prestito con diritto di riscatto. Inoltre, il danese percepisce uno stipendio da 7,5 milioni di euro stagionali più bonus. Facile non è, bisognerà scendere a compromessi.